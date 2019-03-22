Южная Корея обыграла Боливию в товарищеском матче

Сборная Южной Кореи обыграла Боливию в товарищеском матче.

Победный гол забил полузащитник Ли Чун Ёна на 86-й минуте.

Южная Корея - Боливия - 1:0.

Гол: Ли Чун Ёна, 86.



В следующем матче Южная Корея встретится с Колумбией 26 марта в Сеуле.

А еще: Фалькао помог Колумбии обыграть Японию в товарищеском матче| http://soccernews.ru