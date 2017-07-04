Южная Корея получила нового главного тренера

Теги чемпионат мира

Южная Корея получила нового главного тренераНовым главным тренером сборной Южной Кореи назначили Син Тхэ Ена.

Об этом гласит официальный сайт корейской федерации футбола.

Главная задача, поставленная перед наставником, - вывести национальную команду в финальную часть чемпионата мира  в России.

Ранее должность занимал Ули Штилике, но он покинул пост после поражения своей команды в матче отбора от команды Катара (2:3).  | http://soccernews.ru

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