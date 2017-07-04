Южная Корея получила нового главного тренера
Новым главным тренером сборной Южной Кореи назначили Син Тхэ Ена.
Об этом гласит официальный сайт корейской федерации футбола.
Главная задача, поставленная перед наставником, - вывести национальную команду в финальную часть чемпионата мира в России.
Ранее должность занимал Ули Штилике, но он покинул пост после поражения своей команды в матче отбора от команды Катара (2:3). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Иран
|8
|20
|2
|Республика Корея
|7
|13
|3
|Узбекистан
|8
|12
|4
|Сирия
|8
|9
|5
|Китай (КНР)
|8
|6
|6
|Катар
|7
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Япония
|8
|17
|2
|Саудовская Аравия
|8
|16
|3
|Австралия
|8
|16
|4
|Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
|8
|10
|5
|Ирак
|8
|5
|6
|Таиланд
|8
|2