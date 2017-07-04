Южная Корея получила нового главного тренера

Новым главным тренером сборной Южной Кореи назначили Син Тхэ Ена.

Об этом гласит официальный сайт корейской федерации футбола.

Главная задача, поставленная перед наставником, - вывести национальную команду в финальную часть чемпионата мира в России.

Ранее должность занимал Ули Штилике, но он покинул пост после поражения своей команды в матче отбора от команды Катара (2:3). | http://soccernews.ru