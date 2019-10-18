Южная Корея пожаловалась на КНДР после матча квалификации ЧМ-2022

Теги южная кореясеверная корея (кндр)

Южная Корея пожаловалась на КНДР после матча квалификации ЧМ-2022

Южнокорейская футбольная ассоциация направила жалобу в Азиатскую конфедерацию футбола.

Сообщается, что Сеул посетовал на ненадлежащую организацию матча квалификации ЧМ-2022 против национальной команды КНДР.

Пхеньян обвинили в нарушении этического кодекса ФИФА в связи с тем, что южнокорейские болельщики и представители СМИ не смогли попасть на игру.

Власти КНДР разрешили въехать на территорию страны только футболистам, тренерскому штабу сборной Южной Кореи, а также делегации ФИФА во главе с Джанни Инфантино.

Напомним, что матч завершился нулевой ничьей.

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