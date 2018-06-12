Южная Корея прибыла в Россию

Сборная Южной Кореи прилетела в Россию для участия в Чемпионате Мира-2018.

Корейцы будут тренироваться в Санкт-Петербурге.

Напомним, что на ЧМ-2018 Корея сыграет в одной группе с Германией, Мексикой и Швецией.

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