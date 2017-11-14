Южная Корея - Сербия - 1:1, Китай - Колумбия - 0:4 (обзоры)

Теги колумбиякитай (кнр)южная кореясербия

Южная Корея - Сербия - 1:1, Китай - Колумбия - 0:4 (обзоры)Смотрите видеообзоры товарищеских матчей, в которых Южная Корея и Сербия разошлись миром, а Колумбия разгромила Китай.

Также читайте отчет о матчах. | soccernews.ru 

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