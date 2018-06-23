Южная Корея сократила отставание в матче с Мексикой

Сборная Южной Кореи сократила отставание в счёте в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Мексики.

В концовке встречи форвард азиатской команды Сон Хын Мин отыграл один гол.

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