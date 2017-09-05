Южная Корея завоевала путевку на ЧМ-2018

Стал известен еще один участник финальной стадии Чемпионата Мира-2018.

В матче отборочного турнира в Азии Южная Корея сыграла вничью с Узбекистаном (0:0) и заняв второе место в своей группе, завоевала путевку на мундиаль.

Ранее сообщалось, что от Азии в Россию поедут Ирак и Япония.

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