Южноамериканские сборные будут играть в Лиге Наций: подробности

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Южноамериканские сборные будут играть в Лиге Наций: подробности

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек объявил о планах по увеличению числа участников Лиги Наций.

По его словам, с 2024 года в турнире будут играть сборные из Южной Америки.

"Это последняя Лига Наций в нынешнем формате. У нас была встреча с КОНМЕБОЛ. С 2024 года к соревнованиям присоединятся команды из Южной Америки. Мы всё ещё работаем над форматом", - цитирует Бонека ESPN.

Ожидается, что Бразилия, Аргентина, Колумбия, Уругвай, Чили и Перу будут выступать в дивизионе А, а Боливия, Эквадор, Парагвай и Венесуэла – в дивизионе В.

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