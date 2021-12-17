Южноамериканские сборные будут играть в Лиге Наций: подробности

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек объявил о планах по увеличению числа участников Лиги Наций.

По его словам, с 2024 года в турнире будут играть сборные из Южной Америки.

"Это последняя Лига Наций в нынешнем формате. У нас была встреча с КОНМЕБОЛ. С 2024 года к соревнованиям присоединятся команды из Южной Америки. Мы всё ещё работаем над форматом", - цитирует Бонека ESPN.

Ожидается, что Бразилия, Аргентина, Колумбия, Уругвай, Чили и Перу будут выступать в дивизионе А, а Боливия, Эквадор, Парагвай и Венесуэла – в дивизионе В.

Не пропустите: Опубликовано расписание матчей сборной России в Лиге Наций. | http://soccernews.ru