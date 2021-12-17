Южноамериканские сборные будут играть в Лиге Наций: подробности
Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек объявил о планах по увеличению числа участников Лиги Наций.
По его словам, с 2024 года в турнире будут играть сборные из Южной Америки.
"Это последняя Лига Наций в нынешнем формате. У нас была встреча с КОНМЕБОЛ. С 2024 года к соревнованиям присоединятся команды из Южной Америки. Мы всё ещё работаем над форматом", - цитирует Бонека ESPN.
Ожидается, что Бразилия, Аргентина, Колумбия, Уругвай, Чили и Перу будут выступать в дивизионе А, а Боливия, Эквадор, Парагвай и Венесуэла – в дивизионе В.
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|Группа 1
|М
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|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4