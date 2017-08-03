Южные гости: "Люнгбю" принимает "Краснодар"
"Краснодар" – "Люнгбю"
Стадион: "Люнгбю"
Начало матча: 20:45
Арбитр: Себастьян Колцеску (Румыния)
Датский "Люнгбю" в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы примет на своем стадионе "Краснодар" из России. Первая встреча этих команд завершилась победой "южан" со счетом 2:1. Никто не ожидал, что футболисты "Люнгбю" смогут оказать достойное сопротивление более именитому сопернику. Но датчане показали отменный футбол, и только в самой концовке краснодарцам удалось спасти матч. Имела ли место недооценка соперника или "Люнгбю" на самом деле очень силен – покажет ответная встреча.
Обе команды проиграли свои матчи в рамках национальных чемпионатов. "Краснодар" уступил в гостях "Спартаку" - 0:2, а "Люнгбю" на выезде пропустил пять мячей от "Брондбю", итоговый счет – 3:5. Краснодару не смогут помочь Смолов и, скорее всего, Мамаев, у "Люнгбю" травмированы Таубер, Соренсен и Бойсен.
В первом матче этих клубов зрители увидели очень интересный футбол, ведь обе команды смело шли в атаку, забывая порой об обороне собственных ворот. Не стоит ждать осторожной игры и в ответном поединке. "Краснодар" просто обязан реабилитироваться за невнятный футбол, показанный в домашней встрече, и выйти в следующий раунд. При этом "быкам" достаточно и ничьей.
Интересные факты противостояния:
В первом матче между этими командами было нанесено 45 ударов по воротам.
После трех туров чемпионата Дании в активе Люнгбю всего три очка, и в турнирной таблице команда занимает 12-е место из 14-ти.
Ориентировочные составы:
"Крансодар": Синицын, Янбаев, Мартынович, Гранквист, Шишкин, Ристич, Перейра, Жоаозиньо, Классон,Лаборде, Вандерсон
"Люнгбю": Андерсен, Брандруп, Ламб, Кристенсен, Йенсен, Эрнсков, Блуме, Кристиансен, Йенсен, Ларсен, Кьер.
Прогноз на матч "Краснодар" – "Люнгбю":
Фаворитом ответной встречи, по мнению букмекеров, являются гости. Но если футбол, показанный датчанами в первом матче, не был случайностью, у "Краснодара" могут возникнуть большие проблемы. Скандинавам просто необходимо идти в атаку в надежде забить гол, чем могут сполна воспользоваться гости.
Коэффициент на победу "Люнгбю"составляет 3,10, на ничью - 3,25, на победу "Краснодара" – 2,30.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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