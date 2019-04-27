Бензема может больше не сыграть в этом сезоне
Нападающий "Реала" Карим Бензема может пропустить остаток сезона.
По сведениям Goal.com, у 31-летнего француза выявили мышечную травму левой ноги, из-за которой он пропустит ближайший матч против "Райо Вальекано".
Однако тренерский штаб "сливочных" может больше не задействовать форварда в матчах, чтобы не подвергать его здоровье риску.
Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. В этом сезоне он провел 51 игру, в которых отметился 30 голами и 10 ассистами.
После 34 туров "Реал" идет на третьем месте в Примере, отставая от идущего на втором месте "Атлетико" на 6 очков.
Читайте также: Бензема сравнялся с Бутрагеньо по числу сыгранных матчей за "Реал". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|80
|2
|Атлетико Мадрид
|34
|71
|3
|Реал Мадрид
|34
|65
|4
|Хетафе
|34
|55
|5
|Севилья
|34
|55
|6
|Валенсия
|34
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Эспаньол
|34
|43
|10
|Бетис
|34
|43
|11
|Реал Сосьедад
|34
|41
|12
|Леганес
|34
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Вильярреал
|34
|39
|15
|Леванте
|34
|37
|16
|Сельта Виго
|34
|36
|17
|Реал Вальядолид
|34
|35
|18
|Жирона
|34
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|34
|28