Бензема может больше не сыграть в этом сезоне

Нападающий "Реала" Карим Бензема может пропустить остаток сезона.

По сведениям Goal.com, у 31-летнего француза выявили мышечную травму левой ноги, из-за которой он пропустит ближайший матч против "Райо Вальекано".

Однако тренерский штаб "сливочных" может больше не задействовать форварда в матчах, чтобы не подвергать его здоровье риску.

Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. В этом сезоне он провел 51 игру, в которых отметился 30 голами и 10 ассистами.

После 34 туров "Реал" идет на третьем месте в Примере, отставая от идущего на втором месте "Атлетико" на 6 очков.

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