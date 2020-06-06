"Очень скучал по этому месту". Месси выложил фото с "Камп Ноу"
Капитан "Барселоны" Лионель Месси в инстаграме выложил фото со стадиона "Камп Ноу".
"Очень скучал по этому месту. Не могу дождаться возможности снова играть здесь!" - подписал фото Месси.
Напомним, что 13 июня "Барсу" ожидает выездная игра против "Мальорки". Ближайший матч на "Камп Ноу" состоится 16 июня.
В настоящее время Месси восстанавливается после травмы квадрицепса. Однако он должен вернуться к возобновлению Примеры.
В этом сезоне Месси провел 31 игру, в которых забил 24 гола и отдал 16 ассистов.
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|Команда
|М
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
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|4
|Севилья
|20
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|5
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|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
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