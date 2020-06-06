"Очень скучал по этому месту". Месси выложил фото с "Камп Ноу"

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"Очень скучал по этому месту". Месси выложил фото с "Камп Ноу"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси в инстаграме выложил фото со стадиона "Камп Ноу".

"Очень скучал по этому месту. Не могу дождаться возможности снова играть здесь!" - подписал фото Месси.

Напомним, что 13 июня "Барсу" ожидает выездная игра против "Мальорки". Ближайший матч на "Камп Ноу" состоится 16 июня.

В настоящее время Месси восстанавливается после травмы квадрицепса. Однако он должен вернуться к возобновлению Примеры.

В этом сезоне Месси провел 31 игру, в которых забил 24 гола и отдал 16 ассистов.

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