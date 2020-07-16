"Локомотив" сделал новое предложение по Лаксальту

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"Локомотив" сделал новое предложение по Лаксальту

"Локомотив" продолжает работу над трансфером защитника "Милана" Диего Лаксальта.

Как сообщает Calciomercato, "железнодорожники" предлагают за 27-летнего уругвайца 7 миллионов евро, однако "россонери" требуют 10 миллионов.

Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют "Краснодар" и "Спартак".

В этом сезоне на счету Лаксальта один ассист в 22 играх.

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