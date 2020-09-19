Стало известно, когда Кержаков возглавит "Томь"

Теги томьалександр кержаков

Стало известно, когда Кержаков возглавит "Томь"

Экс-игрок сборной России Александр Кержаков на следующей неделе должен возглавить "Томь".

По сведениям "Матч ТВ", Кержаков прибудет в Томск 24 или 25 сентября. Дебютировать на тренерском мостике "Томи" он может в игре 12-го тура ФНЛ против "Шинника", которая состоится 27 сентября.

Отмечается, что клуб уже урегулировал все юридические вопросы по назначению Кержакова.

Кержаков с 2018 года работает в сборной России U-17.

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