Куман высказался об игре Месси
Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о капитане команды Лионеле Месси.
"Лео всегда хорошо тренировался и играл. Нет никаких проблем. Как капитан он очень помог команде на стадионе "Балаидос" в игре с "Сельтой". Он лучший в мире. И теперь, когда я вижу его на тренировках, я все больше убеждаюсь в этом", - приводит слова Кумана As.
В текущем сезоне Месси провел два матча и реализовал одно пенальти.
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|Вильярреал
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|20
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