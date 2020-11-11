Вьери советует "Интеру" подписать экс-игрока "Локомотива"

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Вьери советует "Интеру" подписать экс-игрока "Локомотива"

Экс-игрок "Интера" Кристиан Вьери считает, что "нерадзурри" должны подписать форварда "Лацио" Фелипе Кайседо.

"Если бы я работал в "Интере", то без промедления обратился бы к Кайседо, потому что это идеальный 12-й футболист. Я бы сказал ему, что он будет дублером Ромелу Лукаку. Он может и не согласился бы, однако нужно хотя бы попытаться. Иначе чем вообще весь день занимаются директора?" - заявил Вьери в инстаграме.

Напомним, что с 2011 по 2013 год Кайседо выступал за "Локомотив". Его трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро.

В этом сезоне Кайседо сыграл 8 матчей, в которых забил 4 гола.

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