Вьери советует "Интеру" подписать экс-игрока "Локомотива"
Экс-игрок "Интера" Кристиан Вьери считает, что "нерадзурри" должны подписать форварда "Лацио" Фелипе Кайседо.
"Если бы я работал в "Интере", то без промедления обратился бы к Кайседо, потому что это идеальный 12-й футболист. Я бы сказал ему, что он будет дублером Ромелу Лукаку. Он может и не согласился бы, однако нужно хотя бы попытаться. Иначе чем вообще весь день занимаются директора?" - заявил Вьери в инстаграме.
Напомним, что с 2011 по 2013 год Кайседо выступал за "Локомотив". Его трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро.
В этом сезоне Кайседо сыграл 8 матчей, в которых забил 4 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17