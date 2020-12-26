Калиниченко: "Спартак" убивали в матче с "Сочи"

Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко поделился мнением о судействе в матчах "красно-белых".

"Спартак" убивали в матче с "Сочи". Мне кажется, что тогда было какое-то прямо указание от кого-то. Я думаю, это убийство. Не бывает такого, что один-два-три матча кряду засуживают, а там сколько их было - 7-8 подряд? Жопа какая-то.

Восемь матчей скандальные вещи с одной единственной командой. Все равно, что вокруг там было. "Спартак", ВАР, ошибки-херибки. Или ВАР тогда не было? С ВАР даже ошибки. Как можно с "Сочи" эти пенальти поставить, объясните мне, пожалуйста?" - сказал Калиниченко.

Напомним, что игра первого тура РПЛ между "Спартаком" и "Сочи" завершился вничью со счетом 2:2. После матча владелец "Спартака" Леонид Федун пригрозил снятием команды с чемпионата.

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