Сын Кумана: "Месси живет инкогнито"

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Сын Кумана: "Месси живет инкогнито"

Тим Куман, сын наставника "Барселоны" Рональда Кумана, рассказал, что ему еще не удалось познакомиться с капитаном каталонцев Лионелем Месси.

"Я еще не знаком с Месси. Он живет инкогнито, его никто не видит", - приводит слова Кумана-младшего Voetbalzone.

Напомним, что Куман возглавляет "Барсу" с лета 2020 года.

Контракт Месси с клубом истекает предстоящим летом, поэтому он может уйти свободным агентом.

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