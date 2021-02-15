Аршавин высказался об отсутствии Кокорина в составе "Фиорентины" на матч с "Сампдорией"
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о положении Александра Кокорина в "Фиорентине".
Отметим, что россиянин остался на скамейке запасных в игре с "Сампдорией" (1:2).
"Сложно сказать, с чем могут быть связаны проблемы Кокорина. Слышал, что к нему вылетел массажист, теперь Саше будет повеселее. Если у него проблемы со здоровьем, то массажист поможет ему их поправить.
Если Кокорин наберет форму, то он сможет помочь "Фиорентине". Кокорин может играть вторым нападающим, даже не нужно менять схему", - заявил Аршавин.
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