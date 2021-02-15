Аршавин высказался об отсутствии Кокорина в составе "Фиорентины" на матч с "Сампдорией"

Теги александр кокоринфиорентинаандрей аршавин

Аршавин высказался об отсутствии Кокорина в составе "Фиорентины" на матч с "Сампдорией"

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о положении Александра Кокорина в "Фиорентине".

Отметим, что россиянин остался на скамейке запасных в игре с "Сампдорией" (1:2).

"Сложно сказать, с чем могут быть связаны проблемы Кокорина. Слышал, что к нему вылетел массажист, теперь Саше будет повеселее. Если у него проблемы со здоровьем, то массажист поможет ему их поправить.

Если Кокорин наберет форму, то он сможет помочь "Фиорентине". Кокорин может играть вторым нападающим, даже не нужно менять схему", - заявил Аршавин.

Читайте также: Чезаре Пранделли оценил форму Кокорина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дубль Лукаку помог "Интеру" обыграть "Лацио"

Дубль Лукаку помог "Интеру" обыграть "Лацио"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов