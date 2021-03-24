Куман продолжит тренировать "Барселону" в следующем сезоне

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Наставник "Барселоны" Рональд Куман сохранит свой пост в следующем сезоне.

По сведениям Marca со ссылкой на каталонский телеканал TV3, вчера голландец провел встречу с новым президентом клуба Жоаном Лапортой. По итогам встречи было решено, что Куман продолжит тренировать "Барсу" в следующем сезоне.

Отмечается, что на встрече также присутствовали спортивный директор клуба Матеу Алемани и технический директор Рамон Планес.

После 28 туров каталонцы идут в Ла Лиге на втором месте, отставая от "Атлетико" на 4 очка.

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