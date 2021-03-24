Куман продолжит тренировать "Барселону" в следующем сезоне

Теги барселонарональд куманжоан лапорта

Куман продолжит тренировать "Барселону" в следующем сезонеФото Getty Images

Наставник "Барселоны" Рональд Куман сохранит свой пост в следующем сезоне.

По сведениям Marca со ссылкой на каталонский телеканал TV3, вчера голландец провел встречу с новым президентом клуба Жоаном Лапортой. По итогам встречи было решено, что Куман продолжит тренировать "Барсу" в следующем сезоне.

Отмечается, что на встрече также присутствовали спортивный директор клуба Матеу Алемани и технический директор Рамон Планес.

После 28 туров каталонцы идут в Ла Лиге на втором месте, отставая от "Атлетико" на 4 очка.

Читайте также: Куман высказался о шансах "Барселоны" на "золотой дубль". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 23 марта

Главные новости дня: 23 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов