Сутормин намерен остаться в "Зените"
Фото инстаграм Алексея Сутормина
Хавбек "Зенита" Алексей Сутормин не хочет покидать клуб.
Как сообщает "Матч ТВ", продление контракта с клубом является приоритетной целью футболиста.
Отметим, что действующий контракт Сутормина истекает по окончании сезона. В подписании игрока заинтересованы "Динамо", "Локомотив", "Рубин" и ЦСКА.
Сутормин выступает за "Зенит" с 2019 года. В этом сезоне он провел 15 игр, забил 4 гола и отдал один ассист.
Читайте также: В "Локомотиве" отреагировали на информацию о возможном переходе Сутормина. | http://soccernews.ru
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