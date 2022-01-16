Моуринью отказался возглавить "Эвертон"

Теги эвертонжозе моуриньюрома

Моуринью отказался возглавить "Эвертон" Фото инстаграм Жозе Моуринью

"Эвертон" хотел видеть Жозе Моуринью на посту главного тренера команды.

Как сообщает The Telegraph, португалец, который возглавляет "Рому", отклонил предложение ливерпульского клуба.

Напомним, что ранее "Эвертон" уволил Рафаэля Бенитеса из-за неудовлетворительных результатов.

После 19 туров "Эвертон" занимает в АПЛ 16-е место.

Читайте также: "Эвертон" составил список кандидатов на пост главного тренера. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Эвертон" составил список кандидатов на пост главного тренера

"Эвертон" составил список кандидатов на пост главного тренера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов