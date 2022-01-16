Моуринью отказался возглавить "Эвертон"
"Эвертон" хотел видеть Жозе Моуринью на посту главного тренера команды.
Как сообщает The Telegraph, португалец, который возглавляет "Рому", отклонил предложение ливерпульского клуба.
Напомним, что ранее "Эвертон" уволил Рафаэля Бенитеса из-за неудовлетворительных результатов.
После 19 туров "Эвертон" занимает в АПЛ 16-е место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18