Фото твиттер "Лилля"

Нападающий "Лилля" Бурак Йылмаз забил "Челси" в возрасте 36 лет и 244 дней.

Напомним, что турок поразил ворота "синих" в среду в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Как сообщает Opta, Йылмаз вышел на третье место среди самых возрастных авторов гола в плей-офф ЛЧ.

Выше форварда "Лилля" по данному показателю только Райан Гиггз (37 лет и 148 дней) и Паоло Мальдини (36 лет и 333 дня).

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