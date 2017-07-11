За 15 лет тренерской карьеры Моуринью потратил на новых игроков свыше миллиарда долларов

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За 15 лет тренерской карьеры Моуринью потратил на новых игроков свыше миллиарда долларовС 2002 года, когда он возглавил "Порту", нынешний главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью потратил на новых игроков свыше одного миллиарда долларов.

Как подсчитал французский TF1, 54-летний специалист на сегодняшний день лишил своих клубов 1,361 миллиарда евро. 11 миллионов евро он потратил, будучи наставником "Порту" (2002-2004), 715 миллионов - лондонского "Челси" (2004-2007, 2013-2016), 152 миллиона - миланского "Интера" (2008-2010), 177 миллионов - мадридского "Реала" (2010-2013) и уже 305 миллионов - за последние 12 месяцев в "Манчестер Юнайтед".

За это время отметку в один миллиард преодолели лишь четыре клуба - "Манчестер Юнайтед" (1,231 миллиарда евро), "Реал" (1,42 миллиарда), "Челси" (1,48 миллиарда) и "Манчестер Сити" (1,515 миллиарда).

Напомним, Моуринью раскритиковал Ляказетта. | soccernews.ru

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