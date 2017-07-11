За 15 лет тренерской карьеры Моуринью потратил на новых игроков свыше миллиарда долларов

С 2002 года, когда он возглавил "Порту", нынешний главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью потратил на новых игроков свыше одного миллиарда долларов.

Как подсчитал французский TF1, 54-летний специалист на сегодняшний день лишил своих клубов 1,361 миллиарда евро. 11 миллионов евро он потратил, будучи наставником "Порту" (2002-2004), 715 миллионов - лондонского "Челси" (2004-2007, 2013-2016), 152 миллиона - миланского "Интера" (2008-2010), 177 миллионов - мадридского "Реала" (2010-2013) и уже 305 миллионов - за последние 12 месяцев в "Манчестер Юнайтед".

За это время отметку в один миллиард преодолели лишь четыре клуба - "Манчестер Юнайтед" (1,231 миллиарда евро), "Реал" (1,42 миллиарда), "Челси" (1,48 миллиарда) и "Манчестер Сити" (1,515 миллиарда).

Напомним, Моуринью раскритиковал Ляказетта. | soccernews.ru