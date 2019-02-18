За 1500 в центре: украинский игрок "Манчестер Сити" показал свою квартиру в Англии

Теги манчестер ситиуфаалександр зинченко

За 1500 в центре: украинский игрок "Манчестер Сити" показал свою квартиру в Англии

Руководитель пресс-службы "Уфы" Сергей Тыртышный побывал в Манчестере в квартире бывшего игрока команды украинца Александра Зинченко.

Украинец живет в центре города и снимает квартиру за 1500 евро в месяц.

22-летний Зинченко перешел в "Манчестер Сити" из "Уфы" летом 2016 года за два миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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