За "Барселону" Месси забивает минимум 40 голов на протяжении девяти сезонов подряд

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За "Барселону" Месси забивает минимум 40 голов на протяжении девяти сезонов подрядВ составе каталонской "Барселоны" аргентинский форвард Лионель Месси забивает минимум 40 голов на протяжении девяти сезонов подряд.

Повторить свое достижение прошлых лет 30-летнему нападающему позволил его мяч, проведенный в ворота "Севильи" в финале Кубка Испании. Впереди у пятикратного обладателя "Золотого мяча" есть еще пять игр чемпионата против "Депортиво" из Ла-Коруньи, мадридского "Реала", "Вильярреала", "Леванте" и "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна, чтобы увеличить свой бомбардирский задел.

Напомним, Ривалдо сделал выбор между Месси и Роналду. | soccernews.ru

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3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 34 66
5 Бетис 34 56
6 Вильярреал 33 51
7 Хетафе 34 48
8 Севилья 33 48
9 Жирона 34 47
10 Сельта Виго 34 45
11 Реал Сосьедад 34 43
12 Эйбар 34 43
13 Алавес 34 41
14 Атлетик Бильбао 34 40
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