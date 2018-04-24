За "Барселону" Месси забивает минимум 40 голов на протяжении девяти сезонов подряд

В составе каталонской "Барселоны" аргентинский форвард Лионель Месси забивает минимум 40 голов на протяжении девяти сезонов подряд.

Повторить свое достижение прошлых лет 30-летнему нападающему позволил его мяч, проведенный в ворота "Севильи" в финале Кубка Испании. Впереди у пятикратного обладателя "Золотого мяча" есть еще пять игр чемпионата против "Депортиво" из Ла-Коруньи, мадридского "Реала", "Вильярреала", "Леванте" и "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна, чтобы увеличить свой бомбардирский задел.

Напомним, Ривалдо сделал выбор между Месси и Роналду. | soccernews.ru