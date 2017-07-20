За Белотти "Милан" готов отдать 50 миллионов евро и трех своих игроков

Итальянский "Милан" всерьез нацелился на форварда "Торино" Андреа Белотти, информирует La Stampa.

По сведениям издания, за 23-летнего нападающего "быков" "россонери" готовы будут предложить 50 миллионов евро и трех своих игроков - защитника Габриэля Палетту, хавбека Мануэля Локателли и форварда Мбайе Ньянга.