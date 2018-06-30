За Бен Арфа борются четыре клуба

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За Бен Арфа борются четыре клуба

За полузащитника ПСЖ Хатема Бен Арфа, который в ближайшее время станет свободным агентом, борются четыре клуба.

Как сообщает El Mundo Deportivo, на 31-летнего футболиста претендуют дортмундская "Боруссия", "Севилья", "Лион" и "Сент-Этьен".

Сам Бен Арфа готов рассмотреть все поступившие предложения и выберет наиболее выгодное в финансовом плане. 

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