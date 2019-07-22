За Бэйла борются три китайских клуба

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За Бэйла борются три китайских клуба

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл, скорее всего, продолжит карьеру в Китае, сообщают испанские и британские СМИ.

Marca утверждает, что на валлийца претендуют "Цзянсу Сунин" и "Шанхай Шенхуа". The Telegraph информирует об интересе к 30-летнему футболисту со стороны "Бэйцзин Гоань".

При этом все три клуба готовы как минимум сохранить оклад игрока в размере 17 миллионов евро в год.

Напомним, что контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан до 2022 года. Накануне главный тренер "бланкос" Зинедин Зидан анонсировал его уход в самое ближайшее время.

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