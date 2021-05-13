За "Болонью" дебютировал самый молодой футболист в истории Серии А

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За "Болонью" дебютировал самый молодой футболист в истории Серии А

Фото твиттер International Champions Cup

Защитник "Болоньи" Уиздом Амей стал рекордсменом итальянской Серии А.

Футболист дебютировал в турнире в возрасте 15 лет и 274 дней. Это позволило ему стать самым молодым игроком в истории Кальчо.

Амей всего на 6 дней побил рекорд Амедео Амадеи ("Рома", 1937 год) и Пьетро Пеллегри ("Дженоа", 2016 год).

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