За "Болонью" дебютировал самый молодой футболист в истории Серии А

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Защитник "Болоньи" Уиздом Амей стал рекордсменом итальянской Серии А.

Футболист дебютировал в турнире в возрасте 15 лет и 274 дней. Это позволило ему стать самым молодым игроком в истории Кальчо.

Амей всего на 6 дней побил рекорд Амедео Амадеи ("Рома", 1937 год) и Пьетро Пеллегри ("Дженоа", 2016 год).

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