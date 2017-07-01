За "бронзой" без Криштиану: Португалия и Мексика разыграют призовое место Кубка Конфедераций
Португалия – Мексика
Стадион: "Открытие Арена" (Москва, Россия)
Начало матча: 15:00
Арбитр: Фахад Аль Мирдаси (Саудовская Аравия)
Незаметно быстро подошел к концу Кубок Конфедераций, который, помимо финального "золотого" матча завершится также и борьбой за бронзовые награды. Как и предсказывалось многими еще до старта турнира, утешительный приз между собой разыграют сборные Португалии и Мексики. Что действующие чемпионы Европы, что лучший представитель Центральной Америки полны разочарования от проигрышей на стадии полуфинала командам Чили и Германии соответственно, но совершенно точно можно сказать, что обе сборные будут серьезно мотивированны, ведь каждый хочет завершить этот розыгрыш на мажорной ноте.
Двойной интриги добавляет тот факт, что португальцы и мексиканцы уже встречались по ходу турнира и, выдав классный поединок, победителя так и не определили. Более того, команды на групповой стадии набрали по семь пунктов, а первая строчка досталась подопечным Фернанду Сантуша лишь благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных.
Жаль, но львиная доля фанатов не посетит "Открытие Арену", потому как главная звезда Португалии, да и всего Кубка Конфедераций Криштиану Роналду совершенно точно не сыграет против Мексики. После поражения чилийцам тренерский штаб отпустил КриРо домой, чтобы он смог провести время со своими новорожденными детьми. А по причине травмы по-прежнему не сможет сыграть Рафаэл Геррейру. Но важно, что после дисквалификации будет доступен лидер обороны португальцев Пепе.
В общем, Фернанду Сантуш планирует некоторые корректировки по стартовому составу. Возможно, даже даст проявить себя кому-то из резервных вратарей. Хуан Карлос Осорио, наверняка, тоже сделал определенные выводы после фиаско в матче с Германией, посему стоит ожидать кадровых изменений. Исключено только появление травмированного Карлоса Сальседо.
Интересные факты противостояния Португалии и Мексики:
Последняя встреча между сборными Португалии и Мексики прошла на текущем Кубке Конфедераций. Тогда победитель не был определен, в драматическом матче команды забили по два мяча.
Всего команды ранее встречались четыре раза и мексиканцы ни разу не побеждали португальцев.
До текущего турнира единственный официальный поединок между "европейскими бразильцами" и "зелеными" был сыгран на групповой стадии Чемпионата мира 2006 года. Тогда в решающем третьем раунде португальцы взяли верх со счетом 2:1, но обе сборные вышли в плей-офф.
Ориентировочные составы на игру:
Португалия: Бету, Нелсиньо, Бруну Алвеш, Пепе, Элизеу, Бернарду Силва, Перейра, Пицци, Куарежма, Нани, Андре Силва
Мексика: Очоа, Д. Рейес, Морено, Араухо, Лайюн, Эррера, Джонатан дос Сантос, Гуардадо, Вела, Лосано, Чичарито
Прогноз на матч Португалия – Мексика:
На самом деле с учетом всех обстоятельств явного фаворита выделить довольно сложно. Тем не менее, букмекеры уверены, что даже без Криштиану Роналду у сборной Португалии больше шансов на победу, что подтверждает коэффициент 2.2. В то время, как выигрыш Мексики оценивается в 3.1.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Португалия
|3
|7
|2
|Мексика
|3
|7
|3
|Россия
|3
|3
|4
|Новая Зеландия
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Чили
|3
|5
|3
|Австралия
|3
|2
|4
|Камерун
|3
|1