За "бронзой" без Криштиану: Португалия и Мексика разыграют призовое место Кубка Конфедераций

Португалия – Мексика

Стадион: "Открытие Арена" (Москва, Россия)

Начало матча: 15:00

Арбитр: Фахад Аль Мирдаси (Саудовская Аравия)

Незаметно быстро подошел к концу Кубок Конфедераций, который, помимо финального "золотого" матча завершится также и борьбой за бронзовые награды. Как и предсказывалось многими еще до старта турнира, утешительный приз между собой разыграют сборные Португалии и Мексики. Что действующие чемпионы Европы, что лучший представитель Центральной Америки полны разочарования от проигрышей на стадии полуфинала командам Чили и Германии соответственно, но совершенно точно можно сказать, что обе сборные будут серьезно мотивированны, ведь каждый хочет завершить этот розыгрыш на мажорной ноте.

Двойной интриги добавляет тот факт, что португальцы и мексиканцы уже встречались по ходу турнира и, выдав классный поединок, победителя так и не определили. Более того, команды на групповой стадии набрали по семь пунктов, а первая строчка досталась подопечным Фернанду Сантуша лишь благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных.

Жаль, но львиная доля фанатов не посетит "Открытие Арену", потому как главная звезда Португалии, да и всего Кубка Конфедераций Криштиану Роналду совершенно точно не сыграет против Мексики. После поражения чилийцам тренерский штаб отпустил КриРо домой, чтобы он смог провести время со своими новорожденными детьми. А по причине травмы по-прежнему не сможет сыграть Рафаэл Геррейру. Но важно, что после дисквалификации будет доступен лидер обороны португальцев Пепе.

В общем, Фернанду Сантуш планирует некоторые корректировки по стартовому составу. Возможно, даже даст проявить себя кому-то из резервных вратарей. Хуан Карлос Осорио, наверняка, тоже сделал определенные выводы после фиаско в матче с Германией, посему стоит ожидать кадровых изменений. Исключено только появление травмированного Карлоса Сальседо.

Интересные факты противостояния Португалии и Мексики:

Последняя встреча между сборными Португалии и Мексики прошла на текущем Кубке Конфедераций. Тогда победитель не был определен, в драматическом матче команды забили по два мяча.

Всего команды ранее встречались четыре раза и мексиканцы ни разу не побеждали португальцев.

До текущего турнира единственный официальный поединок между "европейскими бразильцами" и "зелеными" был сыгран на групповой стадии Чемпионата мира 2006 года. Тогда в решающем третьем раунде португальцы взяли верх со счетом 2:1, но обе сборные вышли в плей-офф.

Ориентировочные составы на игру:

Португалия: Бету, Нелсиньо, Бруну Алвеш, Пепе, Элизеу, Бернарду Силва, Перейра, Пицци, Куарежма, Нани, Андре Силва

Мексика: Очоа, Д. Рейес, Морено, Араухо, Лайюн, Эррера, Джонатан дос Сантос, Гуардадо, Вела, Лосано, Чичарито

Прогноз на матч Португалия – Мексика:

На самом деле с учетом всех обстоятельств явного фаворита выделить довольно сложно. Тем не менее, букмекеры уверены, что даже без Криштиану Роналду у сборной Португалии больше шансов на победу, что подтверждает коэффициент 2.2. В то время, как выигрыш Мексики оценивается в 3.1.

Богдан Архипенко

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