За бугор на заработки: 10 легендарных игроков, которые играли в США. Часть первая

В начале марта на полях США и Канады стартует очередной розыгрыш самой престижной лиги Северной Америки – МЛС. В розыгрыше примут участие 24 клуба, которые традиционно поделены на 2 конференции – Западную и Восточную. В последние годы "Высшая Лига Соккера" все чаще привлекает в свои ряды звездных футболистов, которые уже все показали в Европе и стремятся получить новый вызов, новый трофей, новых фанатов и большие деньги в новой для себя среде. Редакция Soccernews решила вспомнить 10 всемирно известных футболистов, которые в свое время играли на полях США и Канады. Сегодня говорим о пяти из них.

Эдсон Арантес Ду Насименто "Пеле" (Бразилия)

Начать стоит не с кого-нибудь, а с самого короля футбола – признанного мастера самой популярной игры в мире и просто ужасного бизнесмена Пеле. В течении 1975-1977 годов бразилец выступал за клуб "Космос" из Нью-Йорка. На той момент в американской среде еще даже не пахло МЛC (сама лига будет создана зимой 1993 года), однако это не означало, что в США не было больших денег. В карьере Пеле было всего 2 клуба – "Сантос" и "Космос". Возможно, Пеле так и закончил бы карьеру в родном "Сантосе", но необходимость иметь больше денег заставили короля футбола уехать на север. Деньги – это совершенно особенная история в жизни футболиста. Еще будучи игроком "Сантоса", Пеле, впервые заработав большие деньги, то ли ввязался в плохую компанию, то ли просто бездумно открыл бизнес, который изначально не мог принести ничего хорошего. Как итог, Пеле быстро обанкротился и был вынужден брать кредиты у клуба, взамен на это оставаясь в его рядах. Потому-то Пеле так никогда и не приезжал в Европу, несмотря на обилие предложений от разных клубов. В составе Нью-Йорк "Космос" Пеле провел 107 матчей и забил 64 гола, достойно завершив карьеру игрока. Вояж не только дал возможность королю футбола закрыть все свои финансовые вопросы, но и стать наиболее оплачиваемым спортсменом мира на тот момент. Попытка уехать на заработки оказалась очень даже успешной!

Джордж Бест (Северная Ирландия)

В одно время с легендарным Пеле в американскую лигу приехал еще один футбольный гений. Уроженец острова Ирландия Джордж Бест сменил сразу три американских клуба: в период с 1976 по 1978 год он играл за "Лос Анджелес Ацтекс", через год переехал в "Форд Лодердейл Страйкерз", а еще чуть позже переехал в "Сан-Хосе". История этого гения получилась поистине уникальной. В 17 лет он дебютировал за "Манчестер Юнайтед", который в то время только восстанавливался от мюнхенской авиакатастрофы, а в 22 поднял над головой Кубок Европейских Чемпионов, получил "Золотой мяч", да и вообще добился в футболе совершенно всего. Не удивительно, что нрав футболиста подсказал ему сразу же податься во все тяжкие. Остаток карьеры он все еще демонстрировал талант, который заключался в его невероятной скорости и очень точном дриблинге, но при этом знатно напивался, любил женщин имел лишний вес. Хотя все это лирика! Настоящего Беста характеризует всемирно известная, которую он сам же и произнес: "99% своих денег я потратил на баб, выпивку и тачки. Все остальное я бездарно просадил". Этим же он занимался и в Америке.

Джорджо Киналья (Италия)

"Длинный Джон" несколько отличается от Пеле и Джорджа Беста. Если первые двое приезжали в Америку лишь чтобы заработать, то Киналья провел в Североамериканской футбольной лиге целых 7 лет, успел стать ее лучшим бомбардиром за всю историю, а на рубеже тысячелетия даже был включен в Зал славы футбола США. Карьере Джорджо в Америке прошла в клубе "Нью-Йорк Космос". Он успел поиграть вместе с Пеле, а после его ухода стал полноправным лидером команды. В 254 встречах за клуб он забил 242 гола (отличался почти в каждом матче) и буквально влюбил в себя фанатов. Успех в "Нью-Йорк Космос" стал для игрока не единственным, до этого он знатно "пилил" за "Лацио" и даже был признан величайшим игроком в истории клуба. Однако, именно в Нью-Йорке он провел больше всего лет и больше всего матче. Не так давно – после смерти футболиста в 2012 году – "Космос" навсегда закрепил за Кинальей 10 номер. Ранее такой чести удостаивался только Пеле, на котором будет вечно висеть цифра 7.

Франц Антон Беккенбауэр (Германия)

Снова знаменитая личность, и снова в деле "Нью-Йорк Космос". Франц Беккенбауэр отправился за океан после 13 успешных лет в "Баварии", в течении которых он не только добился значительных успехов на клубном поприще, но и выиграл Чемпионат мира и Европы со сборной ФРГ. В Америку "Кайзер" уехал в 1977 году, когда "Космос" как раз скупал футболистов с опытов для регулярных побед в лиге. В течении 3 лет в Североамериканской лиге Беккенбауэр сыграл 105 матчей и забил неплохие для защитника 19 голов. Что интересно, Франц не хотел вешать бутсы на гвоздь именно здесь. После 3 сезонов на заработках футболист решил вернуться в большой европейский футбол и переехать в "Гамбург". Однако, в составе "динозавров", которые тогда еще "динозаврами" не были, у Франца дела не пошли и через 2 года он снова вернулся в "Космос", где и закончил карьеру футболиста. Возможно, это было ошибкой, так как сразу после ухода "Бауэра" "Гамбург" взял Кубок Европейских Чемпионов. Франц вполне мог пополнить свою коллекцию уже четвертым трофеем данного качетсва.

Хендрик Йоханнес Кройф (Нидерланды)

Удивительно, но имея столь звездного футболиста никак не связано с "Нью-Йорк Космос". После удивительно прекрасной карьеры в "Аяксе" и "Баварии" одного из основателей нынешнего тотального футбола пригласили играть за "Лос Анджелес Ацтекс", а чуть позже он поиграл за "Вашингтон Дипломатс". Несмотря на свой грандиозный талант и все истории, которые буквально делают из него икону "Барсы" и "Аякса", футболист много курил и всегда хотел подзаработать, что в пределах Нидерландов было очень сложно. Говорят, что его уход из самого титулованного клуба в Голландии был не таким уж радостным. Узнав о переезде, партнеры буквально возненавидели Кройфа и даже не жали ему руку. Но стоит признать, что заканчивать карьеру в США "летучий голландец не стал. После вояжа по Америке он еще немного поиграл в "Леванте", а под окончательную черту подвел в злейшем враге "Аякса" – "Фейенорде".

Продолжение следует