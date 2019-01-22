За бугор на заработки: 10 легендарных игроков, которые играли в США. Часть вторая.

Несколько дней назад команда Soccernews рассказывала своим читателям о 5 легендарных футболистах, которые в свое время уезжали играть в США. Сегодня мы представляем вторую часть материала, где представим публике его пятерых футболистов, ездивших на заработки за бугор.

Герд Мюллер (Германия)

В карьере легендарного немца было всего 3 клуба: "Нёрдлинген", "Бавария" и "Форт-Лодердейл Страйкерс". В последнем Герд провел три последних сезона своей карьеры. История этого американского футбольного клуба очень интересна. Он просуществовал всего 6 лет (1977-1983), а позже был переведен в другой город и расформирован. Интересно, что всего за несколько лет "Страйкерс" не просто подписали себе Герда Мюллера и несколько других футболистов с громким европейским именем, а еще добрались до финала Североамериканской футбольной лиги, в финале которой проиграли тому самому "Космосу" из Нью-Йорка, куда и стекалась основная масса звезд, желающих подзаработать. Мюллер провел в США достаточно неплохие 3 года. В 80 встречах за "Форт-Лодердейл Страйкерс" он забил 40 голов. Если же брать не только официальные встречи, то эти числа стремятся ввысь: 99 матчей и 50 мячей.

Девид Бэкхем (Англия)

А вот и современная история подъехала. Девид Бекхэм является первым игроком из нашего списка, который уехал играть не в Североамериканскую футбольную лигу, а в созданную относительно недавно МЛС. Если смотреть на переезд с исторической точки зрения, то англичанин немного перезагрузил отношения между Европой и США и стал первооткрывателем для нового поколения звезд футбола в их желании доиграть карьеру за бугром, где оценивают не столько качество игры, сколько влияние имени футболиста на посещаемость стадиона. История Бекхэма всем известна. В 2007 году, после игры за "Манчестер Юнайтед" и "Реал", он решил уехать в "Лос-Анджелес Гэлекси", который на тот момент считался одной из самых сильных команд США. Если говорить о игровых характеристиках, то карьеру за рубежом вряд ли можно назвать прорывом. Скорее, речь идет об узнаваемости и продвижении своего личного бренда. Хотя, с другой стороны, если брать во внимание лишь официальные матчи, то Бэкхему не хватило всего одного поединка, чтобы сделать этот клуб вторым в карьере по периоду выступлений. Ну а так он провел в Лос-Анджелесе 115 игр (в мадридском "Реале" – 116), забил 18 голов и взял 4 трофея, в том числе два раза побеждал в финале плей-офф МЛС. Интересно, что по ходу карьеры в США футболист дважды возвращался в Европу для игры за "Милан". Ну и черту под своими легендарными бутсами он поставил не в Америке, так как напоследок решил принять участия в проекте под названием ПСЖ, который на тот момент только осваивал "восточные" деньги.

Робби Кин (Ирландия)

После того, как Девид Бэкхем пришел в МЛС и под своим влиянием повлиял на правила игры в лиге (теперь клубы могли подписывать 1 игрока, потолок зарплаты которого не будет ограничен), американские клубы начали искать звезд, которые уже все показали в Европе и приглашать их к себе. На эту наживку клюнул Робби Кин. Ирландский футболист, известный по выступлениям за целый ряд клубов АПЛ, в частности "Тоттенхэм", переехал в "Лос-Анджелес Гэлекси" в 2011 году. Первый гол за свою новую команду он не просто забил, а забил с передачи Девида Бэкхема. В дальнейшем этот тандем организовал для "Гэлекси" достаточно мячей, чтобы дважды выиграть МЛС, а также завоевывать другие титулы в Северной Америке. Робби Кин пришелся ко двору очень вовремя и быстро. В 143 встречах за клуб из Лос-Анджелеса он забил 92 гола и три раза попадал в символическую сборную "Высшей Лиги Соккера". Кроме того, в 2014 ему присудили звание лучшего игрока года в США.

Тьерри Анри (Франция)

Легендарный француз не играл за "Лос-Анджелес Гэлекси", а предпочел перебраться на восточное побережье, где 4 года пылил за "Нью-Йорк Ред Буллз". Тьерри Анри здорово помог клубу в раскрутке своего бренда. Формально "Нью-Йорк Ред Буллз" был создан в 2006 году, когда известный производитель энергетических напитков выкупил команду "МетроСтарс" и присоединил ее к своему конгломерату спортивных команд, среди которых футбольные клубы в Европе, Африке и Южной Америке. До Анри в команде выступали многие мастера вроде Жози Алтидора, но известность "Нью-Йорку" принес именно Анри. В составе "Ред Буллз" легендарный француз провел 135 матчей, забил 52 гола, а также 1 раз был признан лучшим игроком США по версии компании ESPN. Интересно, что в течении своей американской карьеры Анри возвращался в родной "Арсенал" и даже отличался голами. Сейчас судьба француза складывается непросто. Он не может вытащить "Монако" из дна французской Лиги 1, и, возможно, в скором времени вернется в США уже в статусе тренера.

Давид Вилья (Испания)

Самый яркий и стабильный испанец в истории МЛС? Конечно же Давид Вилья. В 2014 году он был приглашен в команду "Нью-Йорк Сити", которая создавалась как проект на противовес успешному "Нью-Йорк Ред Буллз". В составе "синих" играло и играет много легендарных футболистов, среди которых выделяются Лэмпард и Пирло. Но именно Вилья стал для "Нью-Йорка" главной звездой и лидером. В течении 4 лет он сыграл за клуб 130 матчей и забил 82 гола. Что интересно, его американская карьера началась не сразу. Перед первым выступлением за "Сити" Вилья поиграл 3 месяца в Австралии для поддержания формы, ведь контракт с новым клубом был подписан летом 2014 года, а сезон "Высшей Лиги Соккера" стартовал для "Нью-Йорка" только в 2015 году. В течении своего вояжа в США Вилья дважды попадал в сборную сезона, а также признавался лучшим игроком лиги. Сейчас Давид уже уехал из самого большого города США и испытывает свои силы в японском "Виссел Кобе".

Сегодня МЛС только прогрессирует в плане приглашения суперзвезд. В "Высшей Лиге Соккера" уже играют Руни или Ибрагимович. Еще несколько лет, и наберется новая партия действительно легендарных футболистов.