За Чалова поспорят три европейских топ-клуба
Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов пользуется спросом на европейском трансферном рынке.
По информации Estadio Deportivo, купить 21-летнего россиянина хотят сразу три топ-клуба.
Как сообщает источник, речь идёт о "Севилье", "Челси" и "Ливерпуле".
Ранее также стало известно об интересе к нападающему армейцев со стороны "Эвертона" и "Кристал Пэлас".
В текущем сезоне Чалов сыграл за ЦСКА 23 матча, забил 5 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.
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|Арсенал Лондон
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|Ньюкасл Юнайтед
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