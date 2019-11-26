За Чалова поспорят три европейских топ-клуба

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За Чалова поспорят три европейских топ-клуба

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов пользуется спросом на европейском трансферном рынке.

По информации Estadio Deportivo, купить 21-летнего россиянина хотят сразу три топ-клуба.

Как сообщает источник, речь идёт о "Севилье", "Челси" и "Ливерпуле".

Ранее также стало известно об интересе к нападающему армейцев со стороны "Эвертона" и "Кристал Пэлас".

В текущем сезоне Чалов сыграл за ЦСКА 23 матча, забил 5 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

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