За четыре года пребывания в "Реале" Бэйл получил уже более двух десятков различных повреждений

Теги реал мадридгарет бэйл

За четыре года пребывания в "Реале" Бэйл получил уже более двух десятков различных поврежденийЗа четыре года своего пребывания в мадридском "Реале" Гарет Бэйл получил уже более двух десятков различных повреждений.

Как информирует Marca, очередная травма, полученная валлийцем в понедельник в расположении своей национальной команды, стала для него уже 23-й по счету за время его выступлений за королевский клуб.

Напомним, Гиггз высказался о травматичности Бэйла. | soccernews.ru

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