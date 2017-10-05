За четыре года пребывания в "Реале" Бэйл получил уже более двух десятков различных повреждений

За четыре года своего пребывания в мадридском "Реале" Гарет Бэйл получил уже более двух десятков различных повреждений.

Как информирует Marca, очередная травма, полученная валлийцем в понедельник в расположении своей национальной команды, стала для него уже 23-й по счету за время его выступлений за королевский клуб.

Напомним, Гиггз высказался о травматичности Бэйла. | soccernews.ru