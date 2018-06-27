За десять минут до конца матча с Нигерией Сампаоли спрашивал разрешения у Месси выпустить Агуэро

За десять минут до конца матча между сборными Нигерии и Аргентины на Чемпионате Мира в России произошел весьма интересный эпизод.

Так, главный тренер "бело-голубых" Хорхе Сампаоли спросил разрешения у капитана своей команды Лионеля Месси выпустить на поле форварда Серхио Агуэро. В частности, 58-летний специалист сказал: "Что мне делать? Должен ли я выпустить Куна?".

Напомним, нигерийцы пытались остановить Месси всеми возможными способами. | soccernews.ru