За девятой победой кряду: "Манчестер Сити" принимает "Сток Сити"
"Манчестер Сити" – "Сток Сити"
Стадион: "Этихад" (Манчестер, Англия)
Начало матча: 17:00
Арбитр: Крэйг Поусон (Лондон)
В рамках 8-го тура английской Премьер-лиги один из лидеров турнирной таблицы "Манчестер Сити" примет середняка из Стока. На первый взгляд, фаворит встречи очевиден. Но в недавней истории этих команд есть поединок, который не принес команде Пепа Гвардиолы желаемого результата.
"Манчестер Сити" после семи туров возглавляет турнирную таблицу в Премьер-лиге, опережая земляков из "Юнайтед" благодаря лучшей разнице забитых-пропущенных голов. Команда Хосепа Гвардиолы действительно выглядит потрясающе в атаке, благодаря чему еще не проиграла в АПЛ ни одного поединка. Очки манкуниацы потеряли лишь в одном матче – дома с "Эвертоном" еще в середе августа, сыграв вничью 1:1. После чего в родных стенах буквально вынесли с одинаковым счетом 5:0 "Ливерпуль" и "Кристал Пэлас".
Именно "горожане" по мнению букмекеров являются главными претендентами на то, чтобы в мае следующего года отпраздновать победу в Премьер-Лиги. Главным залогом успеха "Манчестер Сити" можно смело назвать работу на трансферном рынке прошлым летом, ведь практически все новички пришлись ко двору, а лидеры команды (Агуэро, Силва, Де Брюйне) выдают просто фантастический старт сезона.
"Сток Сити" в этом сезоне подтверждает статус домашней команды, набирая очки в основном в родных стенах. Так, семь из восьми зачетных баллов нынешнего чемпионата были на своем поле. На выезде же "гончары" смотрятся невыразительно. В трех гостевых поединках удалось заработать одно очко в матче с "Вест Бромвичем" (1:1), а в двух других матчах подопечные Марка Хьюза уступили – 0:1 "Эвертону" и 1:2 "Ньюкаслу". В минувшем чемпионате команда из Стока сумела взять одно очко на "Этихаде". А в августе 2014-го и вовсе победить (1:0). Но шансы повторить те результаты в настоящее время у гостей крайне малы. Учитывая потери "гончаров", успех им вряд ли светит в ближайшую субботу. Так, из расположения сборной травмированным вернулся ведущий полузащитник Джо Аллен. Помимо валлийца в лазарете находится еще один ключевой игрок – Райан Шоукросс, а также другой основной центральный защитник Мартинс Инди.
Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Сток Сити":
Победная серия "Манчестер Сити" длится 8 матчей
Два последних домашних матча в Премьер-лиге манкунианцы выиграли с одинаковым счетом 5:0
В текущем сезоне "Сток" в гостях еще не выигрывал
Последний матч между соперниками прошел 8 марта 2017 года в Манчестере и завершился нулевой ничьей
Ориентировочные составы на игру:
"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Стоунз, Отаменди, Данило, Фернандиньо, Де Брюйне, Давид Сильва, Стерлинг, Сане, Жезус.
"Сток Сити": Батлэнд – Джонсон, Зума, Виммер, Питерс, Флетчер, Кэмерон, Шакири, Адам, Диуф, Чупо-Мотинг.
Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Сток Сити":
Гостям, безусловно, будет сложно сотворить сенсацию, учитывая еще и потери в линии обороны. "Манчестер Сити" забивает неприлично много и будет играть на родном стадионе, поэтому можно смело предположить, что и предстоящий поединок будет результативным. Однако впереди у "горожан" непростой матч с "Наполи" в Лиге чемпионов, поэтому слишком уж разгромной победы, возможно, и не случится.
Букмекеры уверены в победе команды Хосепа Гвардиолы и предлагают на победу манкунианцев весьма низкий коэффициент (1.12). Шансы "Стока" расцениваются как предельно слабые (коэффициент – 18.00). А вот на ничью можно сделать ставку с превосходными цифрами (коэффициент 8.50 – 9.50).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|8
|22
|2
|Манчестер Юнайтед
|8
|20
|3
|Тоттенхэм
|8
|17
|4
|Уотфорд
|8
|15
|5
|Челси
|8
|13
|6
|Арсенал Лондон
|8
|13
|7
|Бернли
|8
|13
|8
|Ливерпуль
|8
|13
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|10
|10
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|11
|Хаддерсфилд Таун
|8
|9
|12
|Саутгемптон
|7
|8
|13
|Суонси Сити
|8
|8
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|8
|15
|Сток Сити
|8
|8
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|7
|17
|Эвертон
|7
|7
|18
|Лестер Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|8
|4
|20
|Кристал Пэлас
|8
|3