За действиями фанатов ЦСКА на матче с "Арсеналом" будет следить специалист

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин заявил, что во время матча "Арсенал" - ЦСКА на трибуне армейского клуба будет находиться специальный сотрудник, который проследит за поведением болельщиков.

"Представители российского посольства в Лондоне предупредили всех болельщиков, прибывших на матч, что нужно быть осторожными в отношении конфликтов и провокаций. ЦСКА тоже направил такое предупреждение.На гостевом секторе будет присутствовать сотрудник по безопасности от клуба, у которого будут оперативная связь с полицией и администрацией стадиона и соответствующие каналы – в случае непредвиденных действий он будет связываться с соответствующими органами, чтобы предотвратить большой конфликт", - сказал он.

Напомним, что матч "Арсенал" – ЦСКА состоится сегодня и начнется в 22.05. | http://soccernews.ru