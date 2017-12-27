За Дибалу "Ювентус" просит вдвое больше, нежели готов предложить "Манчестер Юнайтед"

Туринский "Ювентус" определился с трансферной стоимостью своего форварда Пауло Дибалы, информирует Corriere della Sera.

По сведениям издания, "старая сеньора" не будет рассматривать предложение английского "Манчестер Юнайтед" в размере 70-ти миллионов евро по своему 24-летнему нападающему, так как планирует получить за аргентинца не менее 150-ти миллионов евро.

Напомним, что ранее британское издание Daily Star сообщало, что "Ювентус" готов продать Дибалу за 70 миллионов евро. | soccernews.ru