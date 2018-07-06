За два шага до мечты: Уругвай и Франция начнут четвертьфинальную стадию чемпионата мира
Уругвай – Франция
Стадион: "Нижний Новгород" (Нижний Новгород, Россия)
Начало матча: 17:00
Арбитр: Нестор Питана (Аргентина)
Победив в 1/8 финала крайне непростых соперников, сборным Уругвая и Франции теперь предстоит сыграть друг против друга. Для каждой из команд выход в полуфинал будет отличным достижением. В тоже время стоит отметить, что сборная Уругвая шесть раз в своей истории играла в четвертьфиналах, и лишь раз не смогла пройти эту стадию (в 1966 году уступила команде ФРГ – 4:0). Что касается сборной Франции, то "трехцветным" дважды в истории не удавалось преодолеть 1/4 финала на чемпионатах мира (1938, 2014).
Сборная Уругвая в группе смотрелась уверенно и заслуженно заняла первое место. Проблемы уругвайцам создал только Египет в первом поединке – распечатать ворота "фараонов" удалось в самом конце матча. В поединках с Саудовской Аравией и Россией команда Оскара Табареса не имела никаких проблем, легко набрав по три балла.
Играя в первом раунде плей-офф против сборной Португалии, уругвайцам удалось нейтрализовать главную звезду соперника – Криштиану Роналду. Форвард мадридского "Реала" практически не имел свободного пространства, и не смог оказать влияния на результат. Уругвай же использовал все самые сильные свои стороны, в частности, индивидуальное мастерство главной ударной силы "чарруа" – Луиса Суареса и Эдинсона Кавани. Именно нападающий ПСЖ и сделал результат благодаря двум точным попаданиям, выведя свою сборную в четвертьфинал.
Отметим, что в матче с Португалией Эдинсон Кавани получил травму, которая может помешать ему как минимум сыграть в основе в поединке против французов. А то и вовсе принять участие в матче. Для уругвайцев это чувствительная потеря.
Сборная Франции, в отличие от южноамериканцев, не выглядела мощно на групповом этапе. В первом поединке французы не без труда обыграли скромную Австралию – матч закончился со счетом 2:1 в пользу "трехцветных". Во втором матче команда Дидье Дешама также ограничилась минимальной победой. В последнем матче группы французы откатали скучную нулевую ничью с Данией, которая по итогу всех устроила, и вышла с первого места.
В плей-офф Франции выпало играть с Аргентиной. Команда Хорхе Сампаоли смогла оказать достойное сопротивление европейцам, но в составе "альбиселесте" не нашлось такого лидера, каким был Килиан Мбаппе в составе "трехцветных". В итоге нападающий ПСЖ практически сделал результат, забив дважды и заработав пенальти.
Отметим, что французы не проигрывают в 18 матчах, когда забивает Гризманн (16 побед и 2 ничьих). Таким образом, сборная Франции в восьмой раз в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Напомним, что на прошлом мундиале французы вылетели именно в четвертьфинале, с минимальным счетом уступив сборной Германии.
Статистика противостояний двух сборных насчитывает 8 матчей. Впервые сыграв в далеком 1924 году, в рамках четвертьфинала Олимпийских игр южноамериканцы победили со счетом 5:1. Последняя встреча состоялась 5 июня 2013 года, в товарищеском матче победили уругвайцы 1:0. Общая статистика встреч двух сборных также на стороне уругвайцев, они одержали 3 победы, при 4 ничьих и только 1 виктории французов. Разница мячей 8:4 в пользу южноамериканцев. Следует заметить, что Уругвай не пропускает от Франции больше 30 лет, с 21 августа 1985 года. Четыре матча между командами завершались со счетом 0:0.
Интересные факты противостояния сборных Уругвая и Франции:
В восьми очных матчах между командами три раза победу праздновал Уругвай, и только однажды выиграли французы (в основное время)
Победная серия сборной Уругвая достигла 7 игр
В последний раз команды встречались между собой в товарищеском матче в 2013 году – тогда сборная Франции проиграла со счетом 0:1
Четыре очных встречи из последних пяти между Францией и Уругваем закончились нулевыми ничьими
Беспроигрышная серия сборной Франции равна восьми матчам
В рамках финальной стадии Чемпионата мира Уругвай забил в девяти из десяти последних поединков
Ориентировочные составы на игру:
Уругвай: Муслера – Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт, Весино, Торрейра, Нандес, Бентанкур, Стуани, Суарес.
Франция: Льорис – Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Толиссо, Погба, Канте, Жиру, Гризманн, Мбаппе.
Прогноз на матч Уругвай – Франция:
Сборная Франции сегодняшнего дня кардинально отличается от той, которая противостояла Уругваю в товарищеском матче 2013 года, и уж тем более от той, которая не смогла распечатать ворота уругвайцев на чемпионате мира 2010 года. Нынешнее поколение "трехцветных" заточено на атакующие действия – есть молниеносный Мбаппе, есть техничный Гризманн. В игре с Уругваем команда Дидье Дешама будет полагаться на свою самую сильную сторону – атаку. Оборона уругвайцев хоть и играла практически идеально на протяжении всего турнира, но вряд ли она способна остановить "трехцветную машину", да и кто способен это сейчас сделать вообще, большой вопрос.
Букмекеры отдают предпочтение сборной Франции, за победу которой предлагают средний коэффициент 2.03 баллов, в то же время успех "чарруа" оценивается примерно в 4.55 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.20 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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