За две недели Чемпионата Мира Неймар сменил прическу уже три раза

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За две недели Чемпионата Мира Неймар сменил прическу уже три разаЗа две недели Чемпионата Мира в России форвард сборной Бразилии Неймар сменил свою прическу уже три раза.

Вот как 26-летний нападающий выглядел ранее, и как он смотрится сегодня:

Напомним, Тите рассказал, когда Неймар наберет оптимальные кондиции. | soccernews.ru

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