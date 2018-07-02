За две недели Чемпионата Мира Неймар сменил прическу уже три раза

За две недели Чемпионата Мира в России форвард сборной Бразилии Неймар сменил свою прическу уже три раза.

Вот как 26-летний нападающий выглядел ранее, и как он смотрится сегодня:

Напомним, Тите рассказал, когда Неймар наберет оптимальные кондиции. | soccernews.ru