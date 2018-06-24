За две своих дебютных игры на ЧМ Кейн забил столько же голов, сколько и Месси на мундиалях за свою карьеру

За две своих дебютных игры на Чемпионате Мира форвард сборной Англии Харри Кейн забил столько же голов, сколько и лидер атак национальной команды Аргентины Лионель Месси на мундиалях за свою карьеру.

Так, с пятью результативными ударами нападающий "трех львов" возглавил гонку бомбардиров ЧМ в России. Аргентинец же свои пять мячей на мундиалях 2006-го, 2010-го, 2014-го и 2018-го годов забил в 17-ти поединках.

Напомним, в сегодняшней игре против Панамы Кейн оформил хет-трик. | soccernews.ru