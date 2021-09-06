За Холанда летом будут бороться три клуба

Теги реал мадридэрлинг холандборуссия дортмундливерпульманчестер юнайтед

За Холанда летом будут бороться три клубаФото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Нападающий дортмундской "Боруссии" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд с высокой долей вероятности покинет немецкий клуб летом 2022 года.

Как сообщает DefensaCentral, за футболиста сразятся мадридский "Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

Ранее MadridistaReal сообщали, что "Реал" и Холанд хотят объединить свои пути в 2022 году, однако предварительного соглашения между сторонами пока нет.

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