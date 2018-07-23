За Игуаина борьбу ведут два топ-клуба

Теги ювентусмилангонсало игуаинчелси

За Игуаина борьбу ведут два топ-клубаЗа форварда туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаина борьбу ведут два европейских топ-клуба - "Милан" и лондонский "Челси".

Так, по сведениям La Gazzetta dello Sport, "россонери" уже установили контакт с 30-летним нападающим "старой синьоры", однако фаворитом в гонке за ним по-прежнему остаются "аристократы".

В прошлом сезоне Игуаин забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач в 50 матчах за "Ювентус".

Напомним,  "Челси" затягивает продажу своего ведущего игрока в "Реал". | soccernews.ru

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