За Икарди ведут борьбу два европейских гранда

За форварда миланского "Интера" Мауро Икарди ведут борьбу два европейских гранда, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, купить 25-летнего аргентинца следующим летом хотят ПСЖ и мадридский "Реал". Оба клуба готовы соблазнить футболиста выгодными условиями контракта.

Напомним, что по окончании сезона в соглашении Икарди начнёт действовать опция выкупа за 110 миллионов евро.

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