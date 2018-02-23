За Икарди ведут борьбу два европейских гранда

Теги псжинтер миланмауро икардиреал мадрид

За Икарди ведут борьбу два европейских гранда

За форварда миланского "Интера" Мауро Икарди ведут борьбу два европейских гранда, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, купить 25-летнего аргентинца следующим летом хотят ПСЖ и мадридский "Реал". Оба клуба готовы соблазнить футболиста выгодными условиями контракта.

Напомним, что по окончании сезона в соглашении Икарди начнёт действовать опция выкупа за 110 миллионов евро.

Не пропустите: "Интер" рассчитывает увеличить сумму отступных за Икарди на 50 миллионов евро. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Роналду, Бэйл, Бензема. "Реал" добывает легкую победу над "Алавесом"

Роналду, Бэйл, Бензема. "Реал" добывает легкую победу над "Алавесом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 24 62
2 Атлетико Мадрид 24 55
3 Реал Мадрид 25 51
4 Валенсия 24 46
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Сельта Виго 25 35
8 Эйбар 25 35
9 Жирона 24 34
10 Хетафе 24 33
11 Бетис 24 33
12 Реал Сосьедад 24 29
13 Леганес 24 29
14 Атлетик Бильбао 24 28
15 Эспаньол 25 28
16 Алавес 25 28
17 Леванте 24 20
18 Депортиво Ла-Корунья 25 18
19 Лас Пальмас 24 18
20 Малага 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов