За Кокорина и Мамаева предложили внести залог: названы суммы
За нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева предложили внести залог, сообщают российские СМИ.
Адвокат Кокорина заявил о желании матери футболиста заплатить в качестве залога за старшего сына более 10 миллионов рублей. При этом подобной инициативы касательно Кирилла Кокорина не поступало.
Что касается Мамаева, то его сторона готова внести залог в размере 6 миллионов рублей.
В эти минуты идёт заседание Тверского районного суда Москвы, на котором рассматривается возможность продления ареста спортсменов ещё на два месяца согласно ходатайству следствия.
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|Команда
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|Зенит Санкт-Петербург
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|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10