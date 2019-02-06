За Кокорина и Мамаева предложили внести залог: названы суммы

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За Кокорина и Мамаева предложили внести залог: названы суммы

За нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева предложили внести залог, сообщают российские СМИ.

Адвокат Кокорина заявил о желании матери футболиста заплатить в качестве залога за старшего сына более 10 миллионов рублей. При этом подобной инициативы касательно Кирилла Кокорина не поступало.

Что касается Мамаева, то его сторона готова внести залог в размере 6 миллионов рублей. 

В эти минуты идёт заседание Тверского районного суда Москвы, на котором рассматривается возможность продления ареста спортсменов ещё на два месяца согласно ходатайству следствия.

Не пропустите: Кокорин и Мамаев прибыли на заседание суда в автозаке. | http://soccernews.ru

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