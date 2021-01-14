За кресло президента "Барселоны" поборются три кандидата
Пресс-служба "Барселоны" назвала имена кандидатов на пост президента клуба, которые смогли собрать и подтвердить больше всех подписей болельщиков. Ими стали Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.
Из всех кандидатов, наибольшее число подписей собрал Лапорта, он предоставил 9625 экземпляров. Фонт собрал 4431 подпись, а Фрейша — 2634.
С 15 января разрешено проводить избирательные кампании. Сами выборы прохйдут 24 января.
Как сообщалось ранее, отказались от возможности получить должность Эмили Руссо и Аугусти Бенедито. Отметим, что Руссо назвал "грязной войной" борьбу за кресло.
Читать также: Еще один кандидат в президенты "Барселоны" снял свою кандидатуру с выборов | http://soccernews.ru
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