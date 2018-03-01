За "курортными" тремя очками? "Барселона" на Канарских островах проэкзаменует "Лас-Пальмас"

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За "курортными" тремя очками? "Барселона" на Канарских островах проэкзаменует "Лас-Пальмас"

"Лас-Пальмас" – "Барселона"

Стадион: "Гран-Канария" (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Антонио Мигель Матеу Лаос (Валенсия)

Лидер Ла Лиги каталонская "Барселона" в рамках 26-го тура побывает на Канарских островах. Команда Эрнесто Вальверде сыграет с коллективом, который на данный момент находится в зоне вылета. Однако положение "Лас-Пальмаса" не безнадежное. Всего на один пункт больше у "Леванте", так что "канарейки" еще поборются за место в элите. Впрочем, в предстоящем матче на "островитян" никто не ставит. "Блауграна" сейчас на ходу, опережает ближайшего преследователя всего на 7 очков, поэтому потеря очков в игре с аутсайдером не входит в планы "Барселоны".

Для "Лас-Пальмаса" от тура к туру ситуация складывается не лучшим образом. Хотя надо отметить, что после прихода на тренерский мостик Пако Хемеса игра в обороне постепенно налаживается, благодаря чему в последних поединках Примеры "канарейкам" удавалось цепляться за очки. Так дома "островитяне" одержали важную победу над "Малагой" со счетом 1:0, а на выезде завершили ничьей 0:0 два предыдущих матча против "Атлетика" из Бильбао и "Леганеса".

Если в обороне у "Лас-Пальмаса" дела потихоньку налаживаются, то в атаке проблемы налицо. В пяти последних турах "канарейки" отличились всего двумя точными ударами. Да и "Барселоне" забивают "островитяне" не так часто. После возвращения в Примеру (2015 год) всего три гола "Лас-Пальмас" сумел отправить в ворота каталонцев.

"Барселона" в Ла Лиге по-прежнему идет без поражений. Серия тянется с апреля прошлого года, когда каталонцы уступили со счетом 0:2 на выезде "Малаге". При этом "Барселона" самая результативная команда чемпионата – 68 забитых голов (на втором месте "Реал", забивший на шесть голов меньше), а по надежности обороны она уступает только "Атлетико" (12 пропущенных голов против 11). На выезде "блауграна" выиграла 13 из 16 последних матчей в Ла Лиге, еще в трех случаях сыграв вничью. В 13 встречах на данном отрезке команда Эрнесто Вальверде забивала минимум два гола, а в восьми поединках – не менее трех голов. Кроме того, в девяти матчах "Барселоне" удавалось оставить собственные ворота в неприкосновенности.

В предыдущем туре каталонцы принимали "Жирону" и просто камня на камне не оставили от гостей, разгромив их со счетом 6:1. Причем именно гости забили первыми на 3-й минуте матча. Но этот быстрый гол очень разозлил "Барселону", которая уже к перерыву вела со счетом 4:1. По дублю сделали Месси и Суарес. Во втором тайме еще пару мячей забили Суарес и Коутиньо. Стоит отметить, что бразилец, недавно перешедший из "Ливерпуля" начинает органично вливаться в коллектив.

В первом круге "Барселона" легко обыграла "Лас-Пальмас", отправив в его ворота три безответных мяча. Это была ее третья крупная победа подряд и пятая победа в противостоянии кряду.

Интересные факты противостояния "Лас-Пальмаса" и "Барселоны":

"Лас-Пальмас" не может выиграть у "Барселоны" с февраля 1986 года

Каталонцы победили "островитян" в последних 5 играх

Беспроигрышная серия "Барселоны" насчитывает 10 матчей

"Лас-Пальмас" забивает дома в 8 поединках кряду

Ориентировочные составы на игру:

"Лас-Пальмас": Чичисола – Мичел, Наварро, Гальвес, Агиррегарай, Этебо, Гомес, Аквилани, Тана, Халилович, Кальери.

"Барселона": тер Штеген – Роберто, Пике, Умтити, Динь, Бускетс, Паулиньо, Коутиньо, Дембеле, Месси, Суарес.

Прогноз на матч "Лас-Пальмас" – "Барселона":

Фаворит в поединке очевиден. Однако стоит ли тут ждать разгрома? На ближайших выходных каталонцах играть с "Атлетико", возможно, "золотой" матч. Можно не сомневаться, что на Канарах подопечные Эрнесто Вальверде постараются обойтись малой кровью. Да и "Лас-Пальмас", к слову, дома пропускает не так уж и много.

В этом матче букмекеры предлагают минимальный коэффициент на победу "Барселоны" – 1.20 баллов. В победу "Лас-Пальмаса" никто особо не верит – 13.00 баллов. Ничья также рассматривается, как маловероятный результат – коэффициент 7.40.

Александр Никитин | http://soccernews.ru 

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1 Барселона 25 65
2 Атлетико Мадрид 26 61
3 Реал Мадрид 26 51
4 Валенсия 26 50
5 Севилья 26 42
6 Вильярреал 26 41
7 Эйбар 26 38
8 Жирона 26 37
9 Хетафе 26 36
10 Бетис 25 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Атлетик Бильбао 26 32
13 Эспаньол 26 31
14 Леганес 26 30
15 Реал Сосьедад 25 29
16 Алавес 25 28
17 Леванте 25 20
18 Лас Пальмас 25 19
19 Депортиво Ла-Корунья 26 18
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