За "курортными" тремя очками? "Барселона" на Канарских островах проэкзаменует "Лас-Пальмас"

"Лас-Пальмас" – "Барселона"

Стадион: "Гран-Канария" (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Антонио Мигель Матеу Лаос (Валенсия)

Лидер Ла Лиги каталонская "Барселона" в рамках 26-го тура побывает на Канарских островах. Команда Эрнесто Вальверде сыграет с коллективом, который на данный момент находится в зоне вылета. Однако положение "Лас-Пальмаса" не безнадежное. Всего на один пункт больше у "Леванте", так что "канарейки" еще поборются за место в элите. Впрочем, в предстоящем матче на "островитян" никто не ставит. "Блауграна" сейчас на ходу, опережает ближайшего преследователя всего на 7 очков, поэтому потеря очков в игре с аутсайдером не входит в планы "Барселоны".

Для "Лас-Пальмаса" от тура к туру ситуация складывается не лучшим образом. Хотя надо отметить, что после прихода на тренерский мостик Пако Хемеса игра в обороне постепенно налаживается, благодаря чему в последних поединках Примеры "канарейкам" удавалось цепляться за очки. Так дома "островитяне" одержали важную победу над "Малагой" со счетом 1:0, а на выезде завершили ничьей 0:0 два предыдущих матча против "Атлетика" из Бильбао и "Леганеса".

Если в обороне у "Лас-Пальмаса" дела потихоньку налаживаются, то в атаке проблемы налицо. В пяти последних турах "канарейки" отличились всего двумя точными ударами. Да и "Барселоне" забивают "островитяне" не так часто. После возвращения в Примеру (2015 год) всего три гола "Лас-Пальмас" сумел отправить в ворота каталонцев.

"Барселона" в Ла Лиге по-прежнему идет без поражений. Серия тянется с апреля прошлого года, когда каталонцы уступили со счетом 0:2 на выезде "Малаге". При этом "Барселона" самая результативная команда чемпионата – 68 забитых голов (на втором месте "Реал", забивший на шесть голов меньше), а по надежности обороны она уступает только "Атлетико" (12 пропущенных голов против 11). На выезде "блауграна" выиграла 13 из 16 последних матчей в Ла Лиге, еще в трех случаях сыграв вничью. В 13 встречах на данном отрезке команда Эрнесто Вальверде забивала минимум два гола, а в восьми поединках – не менее трех голов. Кроме того, в девяти матчах "Барселоне" удавалось оставить собственные ворота в неприкосновенности.

В предыдущем туре каталонцы принимали "Жирону" и просто камня на камне не оставили от гостей, разгромив их со счетом 6:1. Причем именно гости забили первыми на 3-й минуте матча. Но этот быстрый гол очень разозлил "Барселону", которая уже к перерыву вела со счетом 4:1. По дублю сделали Месси и Суарес. Во втором тайме еще пару мячей забили Суарес и Коутиньо. Стоит отметить, что бразилец, недавно перешедший из "Ливерпуля" начинает органично вливаться в коллектив.

В первом круге "Барселона" легко обыграла "Лас-Пальмас", отправив в его ворота три безответных мяча. Это была ее третья крупная победа подряд и пятая победа в противостоянии кряду.

Интересные факты противостояния "Лас-Пальмаса" и "Барселоны":

"Лас-Пальмас" не может выиграть у "Барселоны" с февраля 1986 года

Каталонцы победили "островитян" в последних 5 играх

Беспроигрышная серия "Барселоны" насчитывает 10 матчей

"Лас-Пальмас" забивает дома в 8 поединках кряду

Ориентировочные составы на игру:

"Лас-Пальмас": Чичисола – Мичел, Наварро, Гальвес, Агиррегарай, Этебо, Гомес, Аквилани, Тана, Халилович, Кальери.

"Барселона": тер Штеген – Роберто, Пике, Умтити, Динь, Бускетс, Паулиньо, Коутиньо, Дембеле, Месси, Суарес.

Прогноз на матч "Лас-Пальмас" – "Барселона":

Фаворит в поединке очевиден. Однако стоит ли тут ждать разгрома? На ближайших выходных каталонцах играть с "Атлетико", возможно, "золотой" матч. Можно не сомневаться, что на Канарах подопечные Эрнесто Вальверде постараются обойтись малой кровью. Да и "Лас-Пальмас", к слову, дома пропускает не так уж и много.

В этом матче букмекеры предлагают минимальный коэффициент на победу "Барселоны" – 1.20 баллов. В победу "Лас-Пальмаса" никто особо не верит – 13.00 баллов. Ничья также рассматривается, как маловероятный результат – коэффициент 7.40.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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