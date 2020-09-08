За Кузяева ведут борьбу "Алавес" и "Страсбур"

У бывшего полузащитника питерского "Зенита" Далера Кузяева на сегодняшний день есть два варианта продолжения карьеры.

По информации журналиста и блогера Василия Уткина, на россиянина претендуют "Алавес" и "Страсбур".

Трудоустройством 27-летнего хавбека в Европе занимается бывший вице-президент "Монако" Вадим Васильев.

Напомним, что Кузяев может вернуться в "Зенит", если новый клуб найти ему так и не удастся.

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