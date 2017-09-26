За лидерство группы F: "Манчестер Сити" принимает донецкий "Шахтер"
"Манчестер Сити" – "Шахтер"
Стадион: "Этихад" (Манчестер, Англия)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Мануэл де Соуза (Португалия)
В рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов лидер чемпионата Англии "Манчестер Сити" сразится с донецким "Шахтером". Обе команды с побед стартовали в самом престижном клубном турнире Европы. Однако между собой "горожане" и "горняки" встретятся впервые.
О том, в какой великолепной форме пребывает нынче "Сити", в преддверии матча не говорит разве что ленивый. Команда Хосепа Гвардиолы просто не щадит своих соперников, играя при этом на три фронта. Напомним, что в первом туре ЛЧ "горожане" поиздевались в гостях над "Фейеноордом" (4:0). Но не только роттердамцам досталось в последних матчах. К примеру, в Премьер-лиге "Манчестер Сити" просто вынес с поля трех последних своих соперников. "Ливерпуль" и "Кристалл Пэлас" получил по пять пробоин в своих воротах, а "Уотфорд" и вовсе шесть.
На данный момент "Сити" действительно имеет одну из лучших в мире атакующих линий. Если задаться целью и выбрать лидера команды, то сделать это будет крайне сложно. Агуэро, Сане, Стерлинг и Жезус уже успели приучить болельщиков "горожан" к регулярным дублям и хет-трикам. Сдержать мощь атаки манкунианцев еще никому не удалось. Скорее всего, "Шахтер" также не сможет сохранить свои ворота на замке.
Но и мальчиками для битья "горняки" в этом матче не будут. Донецкая команда обладает отличной линией полузащиты в лице трио Марлос – Тайсон – Бернард. И хотя в Манчестере Паулу Фонсека сыграет, скорее всего, с одним нападающим, Феррейра забивает исправно. Украинскому клубу есть что противопоставить сопернику, тем более в обороне "Манчестер Сити" далек от образцовой команды.
Отметим, что оба наставника не смогут рассчитывать во вторник на ряд ключевых игроков. Так Гвардиола скорре всего прибережет для будущих сражений Гюндогана, Менди и Компании. Однако недавняя потеря "Шахтера" может иметь ключевое значение. Как известно, капитан "горняков" Срна временно приостановил выступление за клуб, до решения своего допингового вопроса. Притом, что Дарио – номинальный защитник, с хорватом и без него команда Паулу Фонсеки выглядит по-разному.
Предстоящая встреча интересна еще с некоторых сторон. К примеру, уже неоднократно Пеп Гвардиола пересекался с "Шахтером". Результаты для дончан плачевные. Однажды горняки" уступили "Баварии", руководимой испанцем, со счетом 0:7.
Также обращаем внимание еще на одну интересную деталь: главный плеймейкер "Сити" бразилец Фернандиньо на протяжении 8 сезонов отыграл за донецкий клуб.
Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Шахтера":
Беспроигрышная домашняя серия "Сити" в Лиге чемпионов составляет 10 матчей
"Шахтер" проиграл пять из шести матчей на территории Англии
Шесть последних встреч "Манчестер Сити" выиграл с общей разницей мячей 24:2
"Горняки" выиграли пять последних еврокубковых матчей на выезде
Ориентировочные составы на игру:
"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Стоунз, Отаменди, Данило, Фернандиньо, Де Брюйне, Бернарду Силва, Стерлинг, Сане, Жезус.
"Шахтер": Пятов – Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Тайсон, Бернард, Марлос, Феррейра.
Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Шахтер":
Трудно даже представить, чтобы такие атакующие команды как "Манчестер Сити" и "Шахтер" не смогли забить в очном поединке. Голов ожидается немало, но выиграет тот, кто допустит меньше ошибок в обороне. Если все же реальным взглядом посмотреть на эту дуэль, то, конечно же, "горожан" следует признать фаворитами встречи.
Букмекеры уверены в победе команды Хосепа Гвардиолы, предлагая на победу манкунианцев коэффициент 1.19. Шансы "Шахтера" расцениваются как предельно слабые (коэффициент – 12.00). А вот на ничью можно сделать ставку с превосходными цифрами (коэффициент – 7.40).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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