За Лукаку поборются три топ-клуба Серии А

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За Лукаку поборются три топ-клуба Серии А

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в Италии, сообщает The Sun.

По сведениям издания, в услугах бельгийского бомбардира заинтересованы "Ювентус", "Милан" и "Интер".

"Красные дьяволы" готовы продать 25-летнего форварда, если за него предложат 87 миллионов евро.

Агент футболиста Федерико Пасторелло подтвердил желание своего клиента сменить команду, поскольку он хочет завоевать трофеи в разных странах.

Контракт Лукаку с "МЮ" рассчитан до 2022 года. В текущем сезоне он забил 15 голов и сделал 4 ассиста в 39 матчах.

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